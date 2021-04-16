Дэвид Мойес запланировал летом серьезные пертурбации внутри коллектива. Жертвой таких действий может стать Андрей Ярмоленко, которому пророчат возвращение в Динамо.

Динамо хочет вернуть Ярмоленко – киевляне уже начали переговоры с Вест Хэмом, – СМИ

Как сообщает Football.London, причинами потенциального прощания с вингером являются его регулярные травмы и одна из самых высоких заработных плат в коллективе (около 100 тысяч фунтов в неделю). Сэкономленные деньги Моейс планирует инвестировать в молодых исполнителей.

Источник также отмечает, что "молотки" ведут переговоры с Динамо по трансферу. Вест Хэм настроен выручить из возврата украинца на родину около 6-7 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 5 млн.

К слову, действующий контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне вингер страдает от травм, поэтому сыграл только 830 минут, отметился 3 голами и 4 ассистами. В свое время в структуре Динамо футболист провел 10 лет (2007-2017).

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