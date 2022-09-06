Форвард Диего Коста, которого связывают с переходом в Вулверхэмптон, испытывает проблемы с оформлением трансфера в Англию.

Трансфер Диего Косты в Вулверхэмптон затормозил, поскольку испанцу не предоставили необходимое разрешение на переход, сообщает журналист Дэвид Орнштайн.

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Причиной того, что 33-летний форвард не набрал необходимое количество пунктов (уровень лиги, в которой провел прошлый сезон, процент сыгранных матчей и т.д.). Вулверхэмптон уже оспаривает это решение. Сам же Коста уже сегодня должен пройти медосмотр, необходимый для завершения трансфера.

Диего в течение последних восьми месяцев сидел без клуба. В последний раз Коста выходил на поле еще в декабре 2021 года, выступая за Атлетико Минейро. Там он провел 19 матчей, стал чемпионом Серии А и досрочно расторг контракт.

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