Форвард Дієго Коста, якого пов'язують з переходом у Вулверхемптон, має проблеми з оформленням трансферу в Англію.

Трансфер Дієго Кости до Вулверхемптона загальмував, оскільки іспанцю не надали необхідний дозвіл на перехід, повідомляє журналіст Девід Орнштайн.

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Причиною є те, що 33-річний форвард не набрав необхідну кількість пунктів (рівень ліги, в якій провів минулий сезон, відсоток зіграних матчів тощо). Вулверхемптон вже оскаржує це рішення. Сам же Коста вже сьогодні має пройти медогляд, необхідний для завершення трансферу.

Дієго протягом останніх восьми місяців сидів без клубу. Востаннє Коста виходив на поле ще у грудні 2021 року, виступаючи за Атлетіко Мінейро. Там він провів 19 матчів, став чемпіоном Серії А і достроково розірвав контракт.

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