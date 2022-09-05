Вулверхэмптон в летнее трансферное окно подписал за 18 млн нападающего Штутгарта и сборной Австрии Сашу Калайджича. Но он травмировался в дебютном матче АПЛ против Саутгемптона, ему диагностировали повреждение передней крестообразной связки.

Диего Коста близок к возвращению в Мадрид – бразилец не играл с начала года, но имеет несколько предложений

Срок восстановления от такого повреждения довольно длинный, поэтому "волки" срочно вышли на рынок в поисках замены. Учитывая, что трансферное окно закрылось, коллектив может подписывать только свободных агентов. Первым в списке оказался Диего Коста.

Клуб АПЛ приготовил 33-летнему форварду годовой контракт. Коста уже завтра, 6 августа, пройдет медосмотр. Окончательное решение о подписании стороны примут в течение ближайших суток-двух, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Диего в течение последних восьми месяцев сидел без клуба. В последний раз Коста выходил на поле еще в декабре 2021 года, выступая за Атлетико Минейро. Там он провел 19 матчей, стал чемпионом Серии А и досрочно расторг контракт.