"Возвращение Бога", – такое сообщение оставил ветеран в Instagram после новости о своем вызове в сборную Швеции.

Возлюбленная Ибрагимовича не хочет выходить за него замуж – причина стоит уважения

Ибрагимович не выступал за "Тре Крунур" почти 5 лет, но роскошная форма нападающего должна убедить даже самых отъявленных скептиков. В текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 14 голов в 14 матчах. Златан пропустил последние несколько игр Милана из-за повреждения, однако успевает восстановиться к началу сбора Швеции.

Добавим, что команда Янне Андерссона проведет три матча в конце марта – поединки отбора ЧМ-2022 против Грузии (25-го), Косово (28-го) и товарищеский против Эстонии (31-го). Не следует забывать и о групповом этапе Евро-2020, на котором шведы будут бороться с Польшей, Словакией и Испанией.

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