"Повернення Бога", – такий допис залишив ветеран у Instagram після новини про свій виклик до збірної Швеції.

Кохана Ібрагімовіча не хоче виходити за нього заміж – причина вартує поваги

Ібрагімовіч не виступав за "Тре Крунур" майже 5 років, але розкішна форма нападника повинна переконати навіть найзапекліших скептиків. У поточному сезоні чемпіонату Італії на його рахунку 14 голів у 14 матчах. Златан пропустив останні кілька ігор Мілана через пошкодження, проте встигає відновитися до початку збору Швеції.

Додамо, що команда Янне Андерссона проведе три матчі у кінці березня – поєдинки відбору ЧС-2022 проти Грузії (25-го), Косова (28-го) та товариський проти Естонії (31-го). Не слід забувати і про груповий етап Євро-2020, на якому шведи боротимуться з Польщею, Словаччиною та Іспанією.

"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній