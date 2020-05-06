Возможность выбрать комментатора, мобильное приложение и другие ноу-хау: Смалийчук объявил планы на посту президента УПЛ

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук объяснил, почему он является лучшим кандидатом на пост президента УПЛ.

"Прежде всего, хотелось бы передать привет всем своим хейтерам и критикам, которые считают, что эта кампания расценивается мной, как обычная пиар-акция. Это неправда. Люди, которые хоть раз вели со мной бизнес, знают, что между популизмом, хорошими объективами телекамер и возможностью заработать денежек по-тихому я всегда выберу второй вариант.

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Я нацелен серьезно и уверен, что в условиях честной борьбы и при отсутствии так называемой кулуарщины являюсь тем человеком, который предложит президентам клубов модель, которая позволит им зарабатывать деньги даже в украинском футболе.

Я собрал команду единомышленников, так называемый "избирательный штаб" – это молодые, прогрессивные люди, преимущественно со знанием двух-трех и более иностранных языков. Они не только маркетологи, айтишники или юристы – мы сейчас вместе прорабатываем тонны литературы и мегабайты информации. Изучаем опыт других лиг – не только футбольных. Пытаемся найти схему, которая может быть применена в украинском футболе, и хотим понять каждую мелочь, на которой футбольный клуб мог бы зарабатывать деньги.

Объединение всех украинских клубов возможно лишь с помощью трех факторов – честность, справедливость, а также то, что футбол должен быть платным. Когда клубы начнут зарабатывать деньги, тогда результат придет сам. Я не вижу в Украине даже 5 клубов, которые умеют зарабатывать на трансферах футболистов.

Хочу создать целый отдел в УПЛ, который будет способствовать выведению украинского рынка на зарубежный. Для оптимизации расходов на трансферы и возможностью зарабатывания предлагаю на территории офиса УПЛ установить мощные серверы совместно с той же компанией WyScout и соответствующее программное обеспечение, которое будет направлено на помощь клубам.

Каждый человек, который платит за футболиста, должен понимать, что ему это даст на выходе – будет ли это результат на футбольном поле, или бизнес-проект, который позволит заработать деньги. Также я предлагаю создать платное мобильное приложение под эгидой лиги – это позволит просматривать футбольные матчи. За отдельную плату каждый болельщик сможет выбрать себе комментатора, который ему, так сказать, "по душе", – рассказал Смалийчук в шоу ТаТоТаке.

Напомним, конкурентами Смалийчука за пост станут Михаил Метревели от Шахтера, а также Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов.

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