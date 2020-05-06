Метревели назвал свои первые шаги на посту президента УПЛ – под прицелом клубы с низкими доходами

Футбольный эксперт Михаил Метревели поделился планами на случай победы в выборах президента УПЛ.

"Хотел бы поблагодарить Шахтер за поддержку и доверие. Избираться президентом Премьер-лиги от имени одного из лучших клубов Европы – большая честь и ответственность.

Метревели ответил на упреки, что кандидат в президенты УПЛ лоббирует интересы Шахтера

Что касается программы УПЛ, то ключевой тезис – это поддержка клубов с небольшими бюджетами. Чтобы сделать УПЛ сильнее – нужно сделать сильнее клубы со средними и малыми доходами.

Первое: увеличить доходы Лиги от продажи ТВ прав с 4 млн долларов до 10 в течение двух лет и до 20, в течение пяти лет.

Второе: увеличить спонсорские доходы в три раза, то есть примерно до двух миллионов долларов за этот же период.

Третье: лоббировать через и вместе с EPFL (это организация, объединяющая европейские профессиональные футбольные лиги) увеличение платежей солидарности УЕФА для клубов, которые участвуют в еврокубках в 2 раза – с 4 млн евро до 8 млн в сезон", – цитирует Метревели football.ua.

Напомним, конкурентами Метревели за пост станут Олег Смалийчук от Карпат, а также Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов.

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