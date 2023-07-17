"Трансферная стоимость игрока зависит от многих факторов прежде всего от того, в какой команде и на каком уровне он играет. Учитывается все: история травм, процент проведенных и пропущенных матчей, трофеи и достижения в клубе и сборной. Также важно, насколько он необходим команде, которая хочет его купить.

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Помидоры тоже можно продать, условно, за 20 гривен, а можно за 100, если в правильной упаковке. То, что у Трубина остался всего год по контракту с Шахтером, также очень сильно влияет. Насколько я знаю, он сказал, что не будет продлевать соглашение.

Не думаю, что мы точно знаем о ходе переговоров между Шахтером и Интером. Писать могут все, что угодно. Возможно, там не 10, и не 20 миллионов евро, а совсем другие суммы фигурируют", – поделился Кривенко в комментарии Fanday.

Напомним, контракт Трубина с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В прошлом чемпионате он отыграл за дончан 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов. Голкипер вместе с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023 и гарантировал участие в Олимпиаде. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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