Контракт Давида Де Хеа закончился летом текущего года, а по новому соглашению игрок и манкунианцы к согласию не пришли. Так что у руководства Манчестер Юнайтед была непростая задача. Андре Онана, голкипер Интера, сразу попал на радар команды Тен Хага, однако сумма, которую хотел миланский клуб, была слишком высокой.

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Как информирует The Athletic, Манчестер Юнайтед почти согласовал детали контракта с голкипером Интера. Итальянский клуб согласится продать Андре Онана за 43 миллиона евро. К тому же манкунианцы обещают бонусы в размере 5 млн. Голкипер подпишет с Манчестером Юнайтед контракт сроком на пять лет.

Напомним, что уход Андре Онана может ускорить трансфер Анатолия Трубина из Шахтера в Интер. Ранее сообщалось, что миланский клуб уже согласовал контракт с украинским голкипером, но нет договоренности между клубами.

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