"Трансферна вартість гравця залежить від багатьох чинників насамперед від того, в якій команді і на якому рівні він грає. Враховується все: історія травм, відсоток проведених і пропущених матчів, трофеї та досягнення в клубі та збірній. Також важливо, наскільки він необхідний команді, яка хоче його купити.

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Помідори теж можна продати, умовно, за 20 гривень, а можна за 100, якщо в правильному пакуванні. Те, що у Трубіна залишився всього рік за контрактом із Шахтарем, також дуже сильно впливає. Наскільки я знаю, він сказав, що не буде продовжувати угоду.

Не думаю, що ми точно знаємо про перебіг переговорів між Шахтарем та Інтером. Писати можуть усе, що завгодно. Можливо, там не 10, і не 20 мільйонів євро, а зовсім інші суми фігурують", – поділився Кривенко в коментарі Fanday.

Нагадаємо, контракт Трубіна з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Минулого чемпіонату він відіграв за донеччан 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів. Голкіпер разом з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023 та гарантував участь у Олімпіаді. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро.

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