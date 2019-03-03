"Возможно, Серхио хотел повысить градус матча", – Моуринью прокомментировал удар Рамоса по лицу Месси

Экс-тренер "глактикос" Жозе Моуринью встал на защиту Серхио Рамоса после эпизод с Лионелем Месси.

"Думаю, в первом тайме обе команды не затрагивали соперника, когда контролировали мяч. В защите отсутствовала надлежащая интенсивность. В матче не было градуса дерби, который присущ Классико, в котором может решиться судьба чемпионата.

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Возможно, Серхио Рамос хотел это изменить. Вероятно, Рамос хотел задать соответствующий градус игры на второй тайм, потому что до того момента, по моему мнению, игра была слишком мягкой", – передает слова португальца Goal.

Напомним, во время матча между Барселоной и Реалом испанский защитник "галактикос" задел лицо обладателя "Золотого мяча", чем спровоцировал бурную реакцию у Месси. Барселона, в итоге, минимально победила Реал на Сантьяго Бернабеу.

Видео эпизода с участием Рамоса и Месси