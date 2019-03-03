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"Возможно, Серхио хотел повысить градус матча", – Моуринью прокомментировал удар Рамоса по лицу Месси

11:46 173 Читати українською
"Возможно, Серхио хотел повысить градус матча", – Моуринью прокомментировал удар Рамоса по лицу Месси
Рамос ударил по лицу Месси / getty images

Экс-тренер "глактикос" Жозе Моуринью встал на защиту Серхио Рамоса после эпизод с Лионелем Месси.

 
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"Думаю, в первом тайме обе команды не затрагивали соперника, когда контролировали мяч. В защите отсутствовала надлежащая интенсивность. В матче не было градуса дерби, который присущ Классико, в котором может решиться судьба чемпионата.

Рамос – об ударе по лицу Месси: Я не хотел зацепить Лео, он резко отреагировал

Возможно, Серхио Рамос хотел это изменить. Вероятно, Рамос хотел задать соответствующий градус игры на второй тайм, потому что до того момента, по моему мнению, игра была слишком мягкой", – передает слова португальца Goal.

Напомним, во время матча между Барселоной и Реалом испанский защитник "галактикос" задел лицо обладателя "Золотого мяча", чем спровоцировал бурную реакцию у Месси. Барселона, в итоге, минимально победила Реал на Сантьяго Бернабеу.

Видео эпизода с участием Рамоса и Месси

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