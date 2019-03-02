Барселона победила Реал второй раз за неделю в Мадриде – суперзаявка на чемпионство

Реал Мадрид проиграл Барселоне во втором за неделю Эль Класико. Счет и обзор матча 26-го тура чемпионата Испании 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 21:45 по киевскому времени. Мадридцы до отчетной встречи отставали от каталонцев на 9 баллов, поэтому потеря очков в домашней игре фактически означала конец мечтаний о чемпионстве для команды Солари.

Реал – Барселона – видео гола и обзор матча

На днях извечные соперники сошлись в матче за путевку в финал Кубка Испании. Встреча, которая прошла также на Сантьяго Бернабеу, завершилась вторым в сезоне разгромным триумфом Барсы над Реалом. В первом круге чемпионата Испании каталонцы разорвали "сливочных" со счетом 5:1.

Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча

Уже на 3-й минуте Бэйл имел отличный шанс забить, но бездарно пробил штрафной с близкого расстояния. Регилон классным длинным пасом вывел Бензема в чужую штрафую, но Карим не слишком точно пробил с острого угла. Лангле заблокировал удар Варана с разворота, а на добивании Кроос не слишком акцентировано пробил и дал шанс тер Штегену, который уже заваливался на колени, взять удар. Первый прицельный удар Барсы случился на 15-й минуте, но судьи зафиксировали справедливый офсайд у Суареса. Месси вышел один на один с Куртуа, легко переиграв защитников, перекинул вратаря, но не попал в створ.

Роскошная атака веером, которой добивала крыльев суперскорость Винисиуса, завершилась ударом Модрича после продуманного паса Бензема – каталонцы успели заблокировать. Очень простенькая комбинация со стеночкой на правом фланге вывела Ракитича на одного Куртуа, пока Рамос отчаянно пытался хотя бы в кадр влезть. Иван, в отличие от Месси, перебросил снаряд через голкипера в сетку.

Модрич вспомнил, кто лучший игрок прошлого года, и выцарапал круглого в штрафной Барселоны, а вот с пасом вышло уже хуже. Месси минимально перекрутил со штрафного – было ближе, чем у Бейла. Суарес пробил метров с 20, Куртуа вытащил, а на добивании Лео не дал забить Регилон. Двое не самых высоких игроков Реала организовали комбинацию в воздухе под занавес тайма. Карвахаль сбросил на Модрича – немного выше. На последних секундах Месси жестко высказал претензии Рамосу – тот задел Лео рукой в лицо, и возникают серьезные сомнения, что это был просто случай. Горячая концовка тайма!

Бензема не смог забить, хотя ему никто не мешал, а француз еще и в положение вне игры забрался. Винисиус принял в штрафной длинный пас, словно ждал его всю жизнь, но с ударом получилось как-то коряво – тер Штеген хладнокровно парировал, будто в волейболе. Несколько атак Барсы было загублено то по причине не лучшего последного паса, то из-за ошибок форвардов на завершающей стадии. Винисиусу подарили мяч на расстрельной дистанции – Ленгле второй раз за матч самоотверженно заблокировал удар.

Месси вывел Дембеле на ударную позицию метров с 10, но Усман также промахнулся. Винисиус сравнялся с Месси, но только по ударам в матче (4:4), и снова над перекладиной. Пике поиздевался над Мадридом, просунув мяч вдоль всей своей штрафной – у хозяев настолько ничего не получалось, что Жерар начал заигрываться. Бензема применил любимое оружие Реала во втором тайме – удар издалека взял непоколебимый тер Штеген.

Барселона набирает 60 очков и на 12 баллов отрывается от Реала. По сути, только Атлетико, у которого 50 пунктов и игра в запасе, теоретически может изобразить борьбу за чемпионство.