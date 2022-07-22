Напомним, недавно стало известно о срыве перехода экс-защитника сборной Украины в ряды "горняков", хотя защитник уже должен был лететь в Нидерланды, где Шахтер проводит сборы.

Ракицкого в Шахтере не будет, – СМИ

"Получил подтверждение, что трансфер действительно сорвался в последний момент. Это все очень загадочно. Причин точных не знаю. Наверное, перейдет в этот Адана Демирспор.

Мне кажется (это догадка), что, возможно, Ракицкий просто использовал Шахтер, чтобы выбить себе побольше зарплату в Турции. Вот он таким образом торговался. Говорил что-то типа: "Все, если не даете зарплату, я тогда уезжаю в Шахтер".

Дотянул до последнего, они согласились, а потом дал отбой Шахтеру. В клубе уже готовились, футболки ему печатали с фамилией, грубо говоря. Все уже было согласовано", – рассказал Болотников в эфире KDK.

В настоящее время 32-летний Ракицкий находится в Турции. Местные СМИ сообщали, что новым клубом украинца станет Адана Демирспор.

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