"Сейчас у нас явные проблемы – Уокер, Стоунз, Аке недоступны. У нас есть проблемы на многих важных позициях, нужно адаптироваться.

Предголевой пас Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:0

Игроки это знают, поэтому, возможно, придется выпустить вингера в центре защиты! Но я не вижу смысла расширять состав. Мне это не нравится. Обидно оставлять на скамейке запасных даже 4-5 ребят, которые не играют. Не хочу, чтобы их было 8-9", – цитирует Гвардиолу Goal.

Добавим, что Манчестер Сити будет принимать Уотфорд сегодня в 17:00. Команда Александра Зинченко ведет упорную борьбу за чемпионство, опережая Ливерпуль всего на одно очко.

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