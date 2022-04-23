Хосеп Гвардіола намагається з гумором сприймати серйозні втрати Манчестер Сіті. Перед матчем проти Уотфорда викосило лінію захисту.

"Зараз у нас явні проблеми – Вокер, Стоунз, Аке недоступні. Ми маємо проблеми на багатьох важливих позиціях, потрібно адаптуватися.

Передгольовий пас Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Брайтон – 3:0

Гравці це знають, тому, можливо, доведеться випустити вінгера у центрі захисту! Але я не бачу сенсу розширювати склад. Мені це не подобається. Прикро залишати на лаві запасних навіть 4-5 хлопців, які не грають. Не хочу, щоб їх було 8-9", – цитує Гвардіолу Goal.

Додамо, що Манчестер Сіті прийматиме Уотфорд сьогодні о 17:00. Команда Олександра Зінченка веде запеклу боротьбу за чемпіонство, випереджаючи Ліверпуль всього на одне очко.

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