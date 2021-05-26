"До сих пор общаюсь с Никой. У нас сложились неплохие отношения. То, что знаю на сегодняшний день, – в Рухе Ситчинавы точно не будет. Повторяю вам его слова. А кто там что пишет, это их дело.

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Возможно, Козловский после моего коменаря пойдет на принцип, насыпет ему денег, увеличит зарплату в десять раз, и Ситчинава точно перейдет в Рух. Никогда не говори никогда, но на сегодняшний день он туда не собирается переходить", – ответил Поворознюк в комментарии FootBoom.

Добавим, что Ситчинава провел в прошлом сезоне 22 матча, отличился 6 голами и 3 ассистами.

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