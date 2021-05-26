Клуб из Петрова называли среди тройки, у которой возникли проблемы с аттестацией на следующий сезон УПЛ.

Ингулец объявил о трансфере лучшего бомбардира Александрии

"Это полная чушь! У Аттестационного комитета вообще нет никаких вопросов к Ингульцу. Даже не знаю, откуда это взялось. Вы – журналисты. Кому-то интересно услышать все из первых уст, от меня. Кому-то – от другого. Кто-то хочет эйфории, другие – другого. Каждый по-своему преподносит информацию", – пояснил Поворознюк в комментарии FootBoom.

Напомним, прошлый сезон был для Ингульца дебютным на уровне УПЛ. Команда Лавриненко финишировала 12-й, опередив Минай и Олимпик.

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