"Это катастрофа. У нас очень мало футболистов, которые сразу могут закрепиться в топовых чемпионатах. Если футболист не проявляет себя в чемпионате Украины, то вероятность, что он будет играть в Серии А, Бундеслиге, Ла Лиге или Премьер-лиге, очень низкая.

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Появление Супряги в Сампдории стало неожиданностью для тех, кто внимательно следит за футболом, поскольку у него не было игровой практики. Если Влад хотел попасть в Серию А, ему нужно было брать пример с Малиновского и начать с более простого чемпионата – Бельгии, Венгрии, Австрии или Швейцарии.

Он совершил ошибку, перейдя сразу в Сампдорию. До него также были такие случаи, вспомним Прийму. В Украине он себя ничем не проявлял, а мы увидели его в Торином – и там тоже самое. Так же и Срна ничего не продемонстрировал в Италии. Серия А ‒ достаточно жесткий чемпионат в плане критики. Там не дают иностранным футболистам раскачиваться.

Зачем было менять Супрягу, когда Сампдория и так вела в счете 2:0? Возможно, это и демонстрация тренера, что Супряга ему не нужен. Мы же не знаем, кто его приглашал, и на каких условиях. Бывает, что менеджмент приглашает игрока, а тренер на него не рассчитывает. Таким образом, он это демонстрирует, ведь во время игры он главный. Эта ситуация не красит ни Сампдорию, ни Супрягу, ни его агентов.

Трансфер Супряги – эмоциональное решение со стороны Сампдории. Иногда клубы ориентируются на выступления игроков в клубах, в сборных. А Супряга все-таки стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины. У него хорошая визитная карточка", – сказал Федорчук в комментарии FanDay.

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