"Це катастрофа. У нас дуже мало футболістів, які одразу можуть закріпитися у топових чемпіонатах. Якщо футболіст не проявляє себе в чемпіонаті України, то ймовірність, що він гратиме у Серії А, Бундеслізі, Ла Лізі чи Прем'єр-лізі, – дуже низька.

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Поява Супряги в Сампдорії стала несподіванкою для тих, хто уважно стежить за футболом, оскільки він не мав ігрової практики. Якщо Влад хотів потрапити до Серії А, йому потрібно було брати приклад із Маліновського та почати з простішого чемпіонату – Бельгії, Угорщини, Австрії чи Швейцарії.

Він зробив помилку, перейшовши відразу до Сампдорії. До нього також були такі випадки, згадаймо Прийму. В Україні він себе нічим не проявляв, а ми побачили його в Торіному – і там теж саме. Так само і Срна нічого не продемонстрував в Італії. Серія А – досить жорсткий чемпіонат щодо критики. Там не дають іноземним футболістам розгойдуватися.

Навіщо було міняти Супрягу, коли Сампдорія і так вела у рахунку 2:0? Можливо, ми не знаємо тонкощів. Адже він змінював Габб'ядіні через травму, а замість нього виходив гравець іншого типу – під свої завдання з пресингу, швидкості, функціоналу. Можливо, це і демонстрація тренера, що Супряга йому не потрібний. Ми ж не знаємо, хто його запрошував, та на яких умовах. Буває, що менеджмент запрошує гравця, а тренер на нього не розраховує. Таким чином він це демонструє, адже під час гри він головний. Ця ситуація не прикрашає ні Сампдорію, ні Супрягу, ні його агентів.

Трансфер Супряги – емоційне рішення з боку Сампдорії. Іноді клуби орієнтуються на виступи гравців у клубах, у збірних. А Супряга, все-таки, став чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України. У нього хороша візитна картка", – сказав Федорчук у коментарі FanDay.

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