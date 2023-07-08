"Все сборы очень тяжелые, поэтому сейчас мы выполняем беговую работу, потом обед, отдых, а вечером выходим на поле, и тут уже больше игровые занятия с мячом.

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Я еще не восстановился до конца. Где-то на 75%. Как раз сейчас приведу себя в порядок, поэтому буду готов к концу сбора.

Чем отличаются требования нового тренерского штаба от предыдущего? Я так понял, что теперь будет больше беговой и силовой работы. Еще знакомимся с тренерским штабом, его требованиями. Кто-то что-то не понимает, поэтому переспрашиваем.

Сколько обычно нужно времени, чтобы адаптироваться? Сейчас так и не скажешь. Ребята смотрят, слушают тренеров, кто как схватит, так и даст результат. Думаю, до конца сборов все будет хорошо", – сказал Ризнык в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Дмитрий перешел в Шахтер из Ворсклы в феврале 2023 года, но из-за травмы пока не сыграл за донецкую команду ни одного официального матча. Недавно команду покинули сразу два голкипера – Алексей Шевченко перешел в Черноморец, а Андрей Пятов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды. Скорее всего летом команду покинет и Анатолий Трубин – агенты кипера на стадии переговоров с Интером.

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