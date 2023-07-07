Легендарный вратарь Шахтера Андрей Пятов вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена, сообщает Центр новин.

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По информации источника, 39-летний голкипер имел предложение от одного из клубов УПЛ, но решил завершить игровую карьеру и сосредоточиться на работе тренера. Украинец вместе с Деннисом Гентенаром будет тренировать вратарей. Накануне он уже дебютировал в новом качестве на сборах в Нидерландах.

К слову, у Пятова пока нет соответствующей тренерской лицензии, которая позволяет ему работать ассистентом главного тренера. Недавно он получил диплом категории В – его хватает только для работы помощником наставника в командах Первой и Второй лиг, а также в любительском чемпионате.

Напомним, ранее Сергей Палкин сообщил, что Пятов не продлил контракт с Шахтером, а товарищеский матч с Тоттенхэмом станет прощальным для ветерана.

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