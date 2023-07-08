"Всі збори дуже важкі, тому зараз ми виконуємо бігову роботу, потім обід, відпочинок, а ввечері виходимо на поле, і тут вже більш ігрові заняття з м'ячем.

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Я ще не відновився до кінця. Десь на 75%. Якраз зараз приведу себе до ладу, тому буду готовий до кінця збору.

Чим відрізняються вимоги нового тренерського штабу від попереднього? Я так зрозумів, що тепер буде більше бігової та силової роботи. Ще знайомимося з тренерським штабом, його вимогами. Хтось щось не розуміє, тому перепитуємо.

Скільки зазвичай потрібно часу, щоб адаптуватися? Зараз так і не скажеш. Хлопці дивляться, слухають тренерів, хто як схопить, так і дасть результат. Думаю, до кінця зборів усе буде гаразд", – сказав Різник у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Дмитро перейшов у Шахтар з Ворскли у лютому 2023 року, але через травму поки не зіграв за донецьку команду жодного офіційного матчу. Нещодавно команду покинули одразу два голкіпери – Олексій Шевченко перейшов у Чорноморець, а Андрій Пятов завершив кар'єру і увійшов у тренерський штаб команди. Скоріше за все влітку команду покине і Анатолій Трубін – агенти кіпера на стадії переговорів з Інтером.

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