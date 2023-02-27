Минай объявил о разрыве контракта с полузащитником
27 февраля 16:38 - Читати українською
Владимир Шаран продолжает комплектовать команду к старту второй части сезона.
Украинский полузащитник Дмитрий Касимов покинул Минай, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
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Стороны договорились прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Напомним, 23-летний Касимов – воспитанник кропивницкой Зирки, за которую дебютировал в 2016 году. Успел поиграть также за Яруд и Оболонь.
В Минай перешел в феврале прошлого года и провел за команду Шарана шесть матчей. Результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
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