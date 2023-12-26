Воспитанник Шахтера с опытом выступлений в Португалии может вернуться в Украину – голкипера хотят два клуба УПЛ
Украинский легионер Евгений Кучеренко попал на радары середняков украинского первенства.
Голкипер грузинской Дилы Евгений Кучеренко заинтересовал сразу два клуба УПЛ, сообщает Sportarena.
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По информации источника, 24-летнего украинца хотят видеть у себя Ворскла и ЛНЗ.
Напомним, Кучеренко – воспитанник Шахтера. Выступал за португальскую Лейрию, хмельницкое Подолье, Колос и казахский Аксу. За Дилу играет с февраля 2023 года (к слову, при непосредственном участии Евгения грузины в августе выбили Ворсклу из Лиги конференций).
Всего за Дилу Кучеренко провел 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов (в 14 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.
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