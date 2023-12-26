Вихованець Шахтаря з досвідом виступів у Португалії може повернутись в Україну – голкіпера хочуть два клуби УПЛ
Український легіонер Євгеній Кучеренко потрапив на радари середняків української першості.
Голкіпер грузинської Діли Євгеній Кучеренко зацікавив одразу два клуби УПЛ, повідомляє Sportarena.
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За інформацією джерела, 24-річного українця хочуть бачити у себе Ворскла та ЛНЗ.
Нагадаємо, Кучеренко – вихованець Шахтаря. Виступав за португальську Лейрію, хмельницьке Поділля, Колос та казахський Аксу. За Ділу грає з лютого 2023 року (до слова, за безпосередньої участі Євгенія грузини у серпні вибили Ворсклу з Ліги конференцій).
Загалом за Ділу Кучеренко провів 44 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 48 голів (у 14 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює українця у 250 тисяч євро.
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