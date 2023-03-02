Центральный защитник Львова Назарий Муравский продолжит выступления в ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасчан.

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23-летний футболист перешел в клуб Первой лиги на правах аренды до конца сезона. За новую команду он будет выступать под номером 34.

Напомним, Муравский – воспитанник Шахтера, однако за главную команду "горняков" так и не сыграл. В феврале 2022-го перешел во Львов. В текущем сезоне провел за коллектив Олега Дулуба 14 матчей (13 поединков в старте), результативными действиями не отличался. Его контракт с "горожанами" действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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