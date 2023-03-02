Центральний захисник Львова Назарій Муравський продовжить виступи в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкащан.

Зоря підписала форварда Шахтаря та захисника Ворскли

23-річний футболіст перейшов у клуб Першої ліги на правах оренди до кінця сезону. За нову команду він виступатиме під номером 34.

Нагадаємо, Муравський – вихованець Шахтаря, однак за головну команду "гірників" так і не зіграв. У лютому 2022-го перейшов у Львів. У поточному сезоні провів за колектив Олега Дулуба 14 матчів (13 поєдинків у старті), результативними діями не відзначався. Його контракт з "містянами" чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика