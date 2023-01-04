Воспитанник Шахтера и еще 5 футболистов - СК Днепр-1 определил список игроков Металлиста, которых берет на сборы
Харьковский Металлист продолжает являться донором для лидера УПЛ.
Тренерский штаб СК Днепр-1 выбрал 6 футболистов Металлиста, которых планируют взять с собой на просмотр во время зимних сборов, сообщает FCDNIPRO.COM.
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По информации источника, речь идет о воспитаннике Шахтера Вячеславе Танковском, а также о Евгении Подлепенце, Богдане Порохе, Оресте Костике, Егоре Клименчуке и лучшем бомбардире харьковчан Максиме Прядуне.
Напомним, первую часть сезона СК Днепр-1 завершил на первом месте в турнирной таблице УПЛ, на 5 очков опережая Шахтер. В то же время Металлист, осенью делегировавший к днепрянам Александра Кучера и Евгения Красникова, расположился на 11-й строчке.
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