Тренерський штаб СК Дніпро-1 обрав 6 футболістів, яких планують взяти з собою на перегляд під час зимових зборів, повідомляє FCDNIPRO.COM.

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За інформацією джерела, йдеться про вихованця Шахтаря В'ячеслава Танковського, а також про Євгена Підлепенця, Богдана Пороха, Ореста Костика, Єгора Клименчука та найкращого бомбардира харків'ян Максима Прядуна.

Нагадаємо, першу частину сезону СК Дніпро-1 завершив на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, на 5 очок випереджаючи Шахтар. Водночас Металіст, який восени делегував до дніпрян Олександра Кучера та Євгена Краснікова, розташувався на 11-й сходинці.

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