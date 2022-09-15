Чехия, Кубок, 1/32 финала

Рокицаны – Слован Либерец – 1:5

Голы: Глазер, 41 – Гебре Селасси, 5, 15, Фукала, 35, Варфоломеев, 51, Рабушич, 89

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В матче 2-го раунда Кубка Чехии Слован Либерец без проблем прошел Рокицаны. 35-летняя легенда немецкого Вердера Гебре Селасси, завершающий карьеру на родине, дублем в начале матча положил разгром соперника. Фукала впоследствии сделал счет разгромным, но еще до перерыва хозяева смогли забить гол престижа.

Павел Гофтих после отдыха решил дать возможность проявить себя украинскому полузащитнику Ивану Варфоломееву. И новичок, только летом перешедший в лагерь Слована, сразу же отблагодарил наставника дебютным голом. 18-летний хавбек с лёту пробил по воротам после скидки головой от соперника и сделал счет 4:1. За минуту до завершения матча Рабушич поставил финальную точку – команда из Либереца прошла в 1/16 финала Кубка страны.

Напомним, Варфоломеев в текущем сезоне уже успел провести за чешскую команду 4 матча (3 в чемпионате и 1 в Кубке) и забил один гол.

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