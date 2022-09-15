Чехія, Кубок, 1/32 фіналу

Рокицани – Слован Ліберец – 1:5

Голи: Глазер, 41 – Гебре Селассі, 5, 15, Фукала, 35, Варфоломєєв, 51, Рабушіч, 89

Асист Ярмоленка допоміг забити гол, який претендує на взяття воріт туру в чемпіонаті ОАЕ

У матчі 2-го раунду Кубка Чехії Слован Ліберец без проблем пройшов Рокицани. 35-річна легенда німецького Вердера Гебре Селассі, який завершує кар'єру на батьківщині, дублем на початку матчу поклав розгром суперника. Фукала згодом зробив рахунок розгромним, проте ще до перерви господарі змогли забити гол престижу.

Павел Гофтих після відпочинку вирішив дати можливість проявити себе українському півзахиснику Івану Варфоломєєву. І новачок, який лише влітку перейшов до табору Слована, одразу ж віддячив наставнику дебютним голом. 18-річний хавбек з льоту пробив по воротах після скидки головою від суперника і зробив рахунок 4:1. За хвилину до завершення матчу Рабушіч поставив фінальну крапку – команда з Лібереца пройшла в 1/16 фіналу Кубка країни.

Нагадаємо, Варфоломєєв у поточному сезоні вже встиг провести за чеську команду 4 матчі (3 в чемпіонаті і 1 у Кубку) і забив один гол.

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