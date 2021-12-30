30-річний оборонець Дмитро Нємчанінов підписав із першоліговим Вересом новий контракт, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована до кінця 2021 року.

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Цікаво, що лише нещодавно (12 грудня) клуб та оборонець достроково припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. У першій частині сезону Дмитро провів 12 матчів у футболці рівнян та віддав один асист.

Додамо, Нємчанінов є вихованцем Динамо, а за свою кар'єру встиг пограти в Україні, Росії та Словаччині.

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