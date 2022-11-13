Команда українця обіграла сусідів у турнірній таблиці – Гоа. Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь Керала Бластерс, а Калюжний записав у свій актив один зі голів. Проте важливіше, як він це зробив.

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Вихованець Динамо наважився на удар з понад 30 метрів до воріт і виконав усе ідеально. Шедевральний гол. Окрім того, наш земляк проявив себе як миротворець. Один із неігрових епізодів ледь не завершився бійкою. Але ситуацію вдалося владнати. Зокрема, завдяки Калюжному, який вгамовував своїх розлючених одноклубників.

До слова, права на 24-річного футболіста належать Олександрії. За Керала Бластерс Іван виступає в оренді. Калюжний уже провів за індійську команду 12 матчів, забивши 4 голи.