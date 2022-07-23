Голкипер Артем Кичак снова будет играть во втором по силе дивизионе Украины.

33-летний голкипер присоединился к Оболони, сообщает официальный сайт клуба . Стороны подписали контракт, детали которого не разглашаются.

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В киевском клубе Кичак будет выступать под 13-м номером. Последним местом трудоустройства Артема был Верес, в котором он провел прошлый сезон (всего 3 поединка). Также воспитанник Динамо играл за Волынь, Олимпик и венгерский МТК.

Артем Кичак с радостью комментирует присоединение к Оболони: "Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. После первого же разговора с главным тренером согласился на подписание контракта. ФК Оболонь – амбициозная команда, которая должна бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

У команды все для этого есть. Конечно, хочется сказать спасибо нашим военным, которые дают нам возможность готовиться к старту чемпионата. Победа обязательно будет за нами! Слава Украине!"

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