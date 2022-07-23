Голкіпер Артем Кичак знову гратиме у другому за силою дивізіоні України.

33-річний голкіпер приєднався до Оболоні, інформує офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт, деталі якого не розголошуються.

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В київському клубі Кичак виступатиме під 13 номером. Останнім місцем працевлаштування Артема був Верес, у якому він провів минулий сезон (лише 3 поєдинки). Також вихованець Динамо грав за Волинь, Олімпік та угорський МТК.

Артем Кичак з радістю коментує приєднання до команди: "Хочу подякувати керівництву і тренерському штабу за довіру. Після першої ж розмови з головним тренером погодився на підписання контракту. ФК Оболонь – амбітна команда, яка повинна боротися за найвищі місця у турнірній таблиці.

У команди все для цього є. Звісно, хочеться сказати красно дякую нашим військовим, які дають нам можливість готуватися до старту чемпіонату. Перемога обов’язково буде за нами! Слава Україні!"

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