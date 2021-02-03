Защитник Мирослав Мазур решил попробовать свои силы в еще одной европейском первенстве.

Украинец подписал контракт с Ягеллонией, сообщает официальный сайт польского клуба.

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В течение 2020 года Мазур выступал за Умео из второго дивизиона Швеции – 19 матчей и два гола. Зимой контракт закончился, поэтому центрбек присоединился к Ягеллонии на правах свободного агента. Сейчас "красно-желтые" занимают шестое место польской Екстраклясы.

Добавим, что Мазур – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал именно в киевском клубе в 2015 году. Выступал за черновицкую Буковину, киевский Арсенал, полтавскую Ворсклу и молдавский Сфынтул Георге.

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