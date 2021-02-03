Захисник Мирослав Мазур вирішив спробувати свої сили в ще одній європейській першості.

Українець підписав контракт з Ягеллонією, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Упродовж 2020 року Мазур виступав за Умео з другого дивізіону Швеції – 19 матчів та два голи. Взимку контракт закінчився, тому центрбек приєднався до Ягеллонії на правах вільного агента. Наразі "червоно-жовті" посідають шосту сходинку польської Екстракляси.

Додамо, що Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге.

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