Защитник Антон Братков нашел новую команду после разрыва контракта с Металлистом 1925.

Армянский Пюник объявил о подписании контракта с украинским защитником в своем Instagram.

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Братков присоединился к клубу на правах свободного агента, однако срок соглашения не разглашается. Добавим, что Пюник возглавляет Егише Меликян, ранее тренировавший Львов.

К слову, защитник воспитывался в академии Динамо, а к Металлисту 1925 присоединился в сентябре 2020 года.

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