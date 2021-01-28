Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Армении
11:37 - Читати українською
Защитник Антон Братков нашел новую команду после разрыва контракта с Металлистом 1925.
Армянский Пюник объявил о подписании контракта с украинским защитником в своем Instagram.
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Братков присоединился к клубу на правах свободного агента, однако срок соглашения не разглашается. Добавим, что Пюник возглавляет Егише Меликян, ранее тренировавший Львов.
К слову, защитник воспитывался в академии Динамо, а к Металлисту 1925 присоединился в сентябре 2020 года.
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