Вторая лига 2020/21, 5-й тур

Карпаты – Рубикон – 1:2

Голы: Шостак, 71 – Тищенко, 67, (пен.), 80

Удаление: Мудрик, 66 (Карпаты)

Яруд – МФК Металлург – 0:3

Голы: Пидлепенець, 6, 45, Могильний, 19

Буковина – Подолье – начало в 16:00

Волынь-2 – Карпаты Галич – начало в 16:00

Энергия – Балканы – начало в 16:00

Николаев-2 – Металл – начало в 16:00

Карпаты продолжили неудачные выступления во Второй лиге – на этот раз "львы" минмимально уступили Рубикону. Первый тайм был за львовянами, которые более остро атаковали, однако во второй половине киевляне вышли вперед. Мудрик сыграл рукой в штрафной и получил вторую желтую карточку, а Тищенко реализовал пенальти. Шостак почти мгновенно выровнял положение, но тот же Тищенко принес победу Рубикону.

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МФК Металлург не испытал проблем в матче с Ярудом. Пидлепенець уже на 6 минуте вывел запорожцев вперед в счете, а Могильный на 19 минуте удвоил преимущество. Еще в первом тайме Пидлепенець установил окончательный счет матча – 0:3.

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