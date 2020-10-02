ПФЛ решила перенести три матча Первой и Второй лиг на неопределенный срок из-за COVID-19, информирует официальный сайт организации.

Полесье может сняться з Первой лиги из-за финансовых трудностей

В частности, перенесен поединок Альянс – Кристалл из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом у гостей. Противостояние должно было состояться в рамках 5-го тура Первой лиги. Матч Оболонь – ВПК Агро тоже перенесен на неопределенный срок из-за 13 положительных результатов тестов в команде гостей.

Пострадали и команды Второй лиги. Чернигов обратился с просьбой перенести матч 5-го тура против Оболони-2 в связи с инфицированием девяти футболистов – администрация ПФЛ дала согласие.

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