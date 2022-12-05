Украинский форвард Роман Яремчук может столкнуться с очередными трудностями в Брюгге. По информации Voetbal Belgie, "черно-синие" заинтересованы в подписании словацкого нападающего Специи Давида Стрелеца в зимнее трансферное окно.

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В случае перехода 21-летнего футболиста, он станет уже четвертым нападающим в клубе. Этот факт не может радовать Романа Яремчука, который никак не может заиграть на полную и, как следствие, получает недостаточно игрового времени. В текущем сезоне украинец сыграл за Брюгге лишь 462 минуты в 12 матчах (2 гола и 2 ассиста).

К слову, Стрелец хорошо знаком украинским болельщикам. В первом матче за выход на Евро-2023 он оформил дубль в ворота молодежной сборной Украины (3:2). Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 млн евро.

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