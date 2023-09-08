Первая лига подарила 2 матча 8 сентября. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, группа Б, 7 тур

ФСК Мариуполь – Диназ – 2:1

Голы: Мочевинский, 41, Батальский, 43 – Кириченко, 2

Кремень – Ингулец – 0:2

Голы: Ситало, 15, Шершень, 86

ФСК Мариуполь одержал первую победу после 3 ничьих подряд. Азовцы быстро пропустили от Диназа, но смогли отыграться еще до перерыва. Мочевинский эффектно пробил с острого угла, а Батальский показал мастерскую игру на втором этаже.

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Ингулец не имел никаких проблем с Кременем. Ситало открыл счет, воспользовавшись ошибкой Сидоренко. Под занавес встречи Шершень мощным ударом с лета установил окончательные 2:0.

Ингулец возглавляет группу Б, имея 7 очков отрыва над ближайшим преследователем. ФСК Мариуполь находится на грани половины выживания и борьбы за повышение.

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