Первая лига 2023/24, 7-й тур

Группа А

Эпицентр – Буковина – 2:1

Голы: Бендера, 40, Горный, 75, (пен.) – Фарасеенко, 60

Удаление: Липовуз, 65 (Эпицентр)

Агробизнес - Карпаты – 0:1

Гол: Полегенько, 41, (пен.)

Нереализованный пенальти: Игорь Невес, 43 (Карпаты)

Группа Б

Виктория – Чернигов – 2:1

Голы: Мишенко, 38, Шаврин, 89, (пен.) – Федосов, 15

МФК Металлург – Левый берег – 1:1

Голы: Сад, 7, (пен.) – Спиваков, 25

В группе А Эпицентр в меньшинстве умудрился одолеть Буковину. Бендера вывел хозяев вперед в первом тайме, но Буковина отыгралась после перерыва. Липовуз после пропущенного гола еще и оставил Эпицентр в меньшинстве, но Горный реализовал пенальти на 72-ой минуте и принес победу.

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Карпаты же одержали очередную победу в чемпионате, однако не обошлось без скандала. Львовяне вышли вперед на 41 минуте – Костенко ворвался в штрафную с правого фланга и завалился после контакта с защитником Агробизнеса. Полегенько реализовал пенальти. А через 2 минуты "львы" заработали еще один 11-метровый: Чачуа ворвался в штрафную и был сбит. Игорь Невес подошел к отметке, однако не переиграл вратаря. Счет 0:1 продержался до конца игры, поэтому Карпаты остались лидером группы, сохранив отрыв от Нивы Бузовой в 5 пунктов (преследователи сыграют завтра с Хустом).

А в группе Б обошлось без сенсаций. Виктория в концовке встречи дожала Чернигов – команды обменялись голами в первом тайме, а Шаврин под занавес игры реализовал пенальти и принес победу клубу из Сум. В другой встрече сошлись одни из лидеров первенства – МФК Металлург и Левый берег. Клуб из Запорожья повел в счете на 7 минуте благодаря голу Сада с пенальти, но Спиваков еще до перерыва установил окончательный счет.

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