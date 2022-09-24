"Для меня большая честь и гордость стать частью такого большого клуба как Шахтер. Я думаю, каждый молодой футболист Украины мечтает попасть в Шахтер, и рад, что все так закончилось. Следил ли за "горняками" в Лиге чемпионов? Я смотрел все матчи Шахтера, перед началом сезона многие говорили, что без бразильцев команда будет не той, однако мы видим, что результат есть как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Приятно присоединиться к такой команде, и я также буду отдавать все силы ради новых побед Шахтера.

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Общался ли уже с главным тренером? Нет, но я говорил с Дарио Срной. Мы приятно пообщались, Дарио поздравил меня с тем, что я стал частью команды, и сказал, что рад видеть меня в семье Шахтера. Я выбрал 29-й. Это тот же номер, под которым я играл в Заре. Решил ничего не менять, хорошо, что он оказался свободным", – рассказал Назарина в комментарии официальном сайте Шахтера.

Отметим, что до 17 лет Егор занимался в системе Динамо, но со временем перебрался в Днепр, где и сделал первые шаги в профессиональной карьере. Также Назарина успел поиграть за бельгийский Антверпен и львовские Карпаты. С "горняками" хавбек подписал контракт на 5 лет.

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