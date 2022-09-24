"Для мене велика честь і гордість стати частиною такого великого клубу, як Шахтар. Я гадаю, кожен молодий футболіст України мріє потрапити до Шахтаря, і радію, що все так закінчилося. Чи стежив за "гірниками" у Лізі чемпіонів? Я дивився всі матчі Шахтаря, перед початком сезону багато хто говорив, що без бразильців команда буде не тією, однак ми бачимо, що результат є як у чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів. Приємно приєднатися до такої команди, і я також віддаватиму всі сили заради нових перемог Шахтаря.

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Чи спілкувався вже з головним тренером? Ні, але я говорив із Даріо Срною. Ми приємно поспілкувалися, Даріо привітав мене з тим, що я став частиною команди, й сказав, що радий мене бачити в сім'ї Шахтаря. Я обрав 29-й. Це той самий номер, під яким я грав у Зорі. Вирішив нічого не змінювати, добре, що він виявився вільним", – розповів Назарина у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Зауважимо, що до 17 років Єгор займався у системі Динамо, але згодом перебрався у Дніпро, де й зробив перші кроки у професіональній кар'єрі. Також Назарина встиг пограти за бельгійський Антверпен та львівські Карпати. З "гірниками" хавбек підписав контракт на 5 років.

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