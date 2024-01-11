Вихованець Динамо може опинитись в Серії А – інтерес проявляють клуби з Європи та України
Опорний півзахисник Істри Олександр Петрусенко спричинив чималий ажіотаж в Європі.
Петрусенко потрапив до сфери інтересів неназваного аутсайдера Серії А, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.
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Також за українцем стежать клуби з України, Польщі, Угорщини та Словаччини, але й їхні назви не розкриваються. Хорватська Істра, за яку виступає Петрусенко, схоже готовий продати свого найціннішого гравця вже цієї зими. Transfermarkt оцінює опорника в 1 млн євро.
Зазначимо, що Петрусенко є вихованцем Динамо, також грав за Гірник-Спорт та Минай в Україні. Олександр пограв і за кордоном – за угорський Гонвед та хорватську Істру.
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