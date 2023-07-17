Понферрадина официально объявила о подписании 22-летнего защитника. Его планируют отправить в молодежную команду, хотя на сборах дадут проявить себя в первой.

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Аусси находился в системе Динамо с 2018 года, однако не провел за главную команду ни одного матча. Киевляне постоянно отдавали его в аренду – Слован Либерец, Торпедо-БелАЗ, Верес, Пюник. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Аусси тренировался с дортмундской Боруссией, однако контракта не получил.

Понферрадина часто приглашает к себе украинских игроков. Здесь выступали Дмитрий Хомченовский, Евгений Рязанцев, а вратарь Никита Федотов до сих пор на контракте. В прошлом сезоне команда вылетела из Сегунды, поэтому будет играть в третьем дивизионе Испании.

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