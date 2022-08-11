Украинский полузащитник Андрей Стрижак перешел в Габалу, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

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Наш соотечественник стал шестым новичком "красно-черных" и подписал с командой контракт сроком на один сезон с возможностью пролонгации еще на год. 22-летний хавбек перебрался в Габалу в статусе свободного агента.

Напомним, Стрижак – воспитанник Динамо. В сезоне 2017/18 находился в составе донецкого Шахтера. На взрослом уровне дебютировал за киевский Арсенал. Успел поиграть за Ворсклу, Черноморец, Горняк-Спорт, Металлист и донецкий Олимпик. Последним его клубом был хорватский Меджимурье, к которому он присоединился в апреле. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

К слову, Габала после первого тура идет в турнирной таблице третьей. Прошлый сезон команда завершила на седьмой строчке чемпионата Азербайджана.

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