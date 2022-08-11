Український півзахисник Андрій Стрижак перейшов у Габалу, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу.

Чорноморець оголосив про підписання чергового легіонера

Наш співвітчизник став шостим новачком "червоно-чорних" і підписав з командою контракт терміном на один сезон з можливістю пролонгацію ще на рік. 22-річний хавбек перебрався у Габалу у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Стрижак – вихованець Динамо. У сезоні 2017/18 перебував у складі донецького Шахтаря. На дорослому рівні дебютував за київський Арсенал. Встиг пограти за Ворсклу, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст та донецький Олімпік. Останнім його клубом був хорватський Меджимур'є, до якого він приєднався у квітні. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

До слова, Габала після першого туру йде у турнірній таблиці третьою. Минулий сезон команда завершила на сьомій сходинці чемпіонату Азербайджану.

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